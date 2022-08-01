Всесвітній тиждень грудного вигодовування: українкам розкажуть лайфгаки та нюанси лактації під час війни

Годуєте дитину чи тільки готуєтеся стати мамою?

Про це пише ЮНІСЕФ.Україна.

Хочете знати все про годування грудьми, пологи та здорове життя? Відвідайте лекції та практичні заняття від консультантів ГО “Молочні ріки України” на дитячій точці “Спільно” від ЮНІСЕФ у Всесвітній тиждень грудного вигодовування у Львові, Ірпені та Черкасах.

Початок щодня о 16.00. Протягом 1-7 серпня ви дізнаєтеся більше про:

правила успішного грудного вигодовування.

Як доглядати малюка.

Як організувати грудне вигодовування в пологовому.

Підготовку до пологів.

Грудне вигодовування чи суміш під час війни: обираємо правильну тактику.

Сон родини під час війни.

Чому не вистачає молока або як збільшити лактацію.

Йогу та пілатес для всіх охочих.

Мало молока, лактостаз, страйк дитини біля грудей: як уникнути проблем з лактацією.

Лайфхаки як доглядати за собою в умовах війни.

Прикорм і грудне вигодовування

Самомасаж для матусі.

Годування грудьми після року. Чи є сенс під час війни?

Самопідтримку та способи відновлення ресурсу для мам під час війни.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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