Всесвітньо відома українська художниця Приймаченко навіть після смерті захищає власну країну

Роботу знаменитої українки зі стартовою ціною 5 тисяч доларів продали у сто разів дорожче! Виручені гроші організатори витратили на допомогу ЗСУ.

“Таке відчуття, ніби вона звідти зараз допомагає Україні, – каже праонука художниці Анастасія Примаченко. – Вона через стільки років робить внесок в нашу перемогу! Щоб наша країна перемогла це зло”.

Після аукціону волонтер та телеведучий Сергій Притула повідомив, що виручки вистачить на придбання 125-ти бусів для війська. Буси придбали. А заразом на кожен зробили наліпки із зображенням тієї самої картини Марії Примаченко.

“Ця картина, яка була продана за шалену суму, зараз знаходиться на кожному авто, купленому на фронт. І вона є оберігом для кожного військового, охороняє його”, – каже праонука майстрині.

Онук авторки картини – художник Петро Примаченко – сьогодні теж на фронті. “Мій дядько почав займатися волонтерством ще з 14-го року, – каже Анастасія. – Дуже допомагав нашій армії. І коли почалася війна, звісно, він, не вагаючись, одразу пішов воювати”.

Нині Анастасія очолює фонд Марії Примаченко. Коли російська ракета знищила музей в Іванкові з роботами прабабусі, дівчина, як і мільйони людей по всьому світу, пережила справжній шок. "Це не збіг обставин. Вони хотіли знищити нашу культуру і нашу ідентичність", – переконана Анастасія.

Галина Корєнна, наглядачка музею, не може стримати сліз, йдучи руїнами будівлі: "Влучив снаряд. І все почало горіти. Горів і дах, і все, і диму багато було, і не можна було сюди зайти. На цій стіні висіли картини, а посередині її портрет. Я так плакала, що ви не уявляєте собі. Я не могла заспокоїтись…"

Музей Марії Приймаченко був знищений 28 лютого, фактично на самому початку повномасштабного вторгнення. Жодного військового обʼєкту поруч. Жодної стратегічно важливої споруди. Для всіх українців було очевидним, що ця війна має на меті знищення нашої нації, нашої ідентичності.

“Саме цей момент – він став переломним. Тому що ми зрозуміли, як світ сприймає нашу художницю Марію Примаченко”, – каже праонука художниці.

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Ім’я Примаченко внесено до Всесвітньої мистецької енциклопедії. Її принти використовують дизайнери і митці. А картина “Щур у дорозі” прикрашає літак фінської авіакомпанії. Проте сама Примаченко до кінця життя так і не дізналася, що світ вважає її генієм…

“Проста сільська жінка, нічим від всіх колгоспних жінок не відрізнялася, – згадує Василь Шульгацький, художник, учень Марії Примаченко. – І вона не вважала, що вона знаменитість. Адже тоді всі казали, що це дитяче малювання. Мовляв, що воно таке? Так будь-яке дитя намалює!”.

“Марія за своє життя створила дуже малу кількість картин на дереві, написаних олією. І вона подарувала одну з таких робіт своєму далекому родичеві, – пригадує Анастасія Примаченко. – І якось він, коли йому було холодно, взяв цю картину і просто підпалив, щоб багаття розвести. Ось так сприймали Марію навіть родичі в її селі”.

Картини Примаченко виставлялися від Ісландії до Таїланду. Директорка музею Надія Бірюк розповідає, що сам Пабло Пікассо назвав українську миткиню геніальною жінкою. “Він казав, що стає на коліна перед цією жінкою, яка має в голові такі незвичайні образи”, – каже Анастасія Примаченко

Однак, радянська влада жодного разу не випустила українку на закордонні виставки. Геніальна художниця не могла дозволити собі професійні фарби. Свої шедеври писала простою гуашшю на звичайних ватманах.

“Оце щось прийшло в голову, і вона бере лист паперу, канцелярськими кнопками приколює його до табуретки. Потім олівцем промальовувала, а вже потім замальовувала фон. А деталі вже згодом доробляла, – пригадує техніку геніальної вчительки Василь Шульгацький. – Тоді ж гуаш була, а вона сильно обсипалася. Тож брали жовток, розбивали його, додавали до фарби і розмішували. І тоді вже фарба трошки блишала і не обсипалася”.

І хоча фарб самій не вистачало, Примаченко завжди ділилася ними зі своїми учнями, яким передавала власні знання.

“Як оце малюю фон та де-небудь краскою і не замажу, і виходять білі штришки такі. “Вася, ну скільки тобі говорить – не роби минух!” – казала мені, – пригадує своє навчання Василь Шульгацький. – То я і зараз як малюю, десять разів передивляюся і згадую: “Ааа, Вася, не роби минух!”. І підфарбовую”.

Останні роки свого життя пані Марія малювала свої роботи не вставаючи з ліжка – створювала шедеври, до кінця свого життя не усвідомивши їхньої культурної цінності.

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“Дуже багато до неї приїжджало і дипломатів, і послів. Я сама була присутня, коли приїжджав до неї посол Америки в Україні Вільям Міллер, – ділиться спогадами Надія Бірюк. – Вона тоді всі картини дістала з-під свого дивана і палкою показує: “візьміть цю картину, тоді оцю картину”. Це так вона дарувала їм картини”.

Вадим Верник – художник-мозаїчист з Латвії. Він об’єднав понад сотні митців з усього світу задля допомоги Україні у проєкті, присвяченому Марії Примаченко: "У мене виникла ідея, що ми можемо в мозаїчній техніці відтворити фрагменти її картин. І ми створили понад 60 робіт. Наприклад, “Ведмедиця із ведмежатком”. Мама із дитиною рятуються як біженці в Латвії, а батько захищає рідну країну. Такий посил. Ми показуємо красу української душі, аби краще зберегти цю історію, культуру, мову. Для роботи використали найкращий матеріал – це муральські смальти. Роботи вийшли яскраві, соковиті, живі…"

Після знищення музею з картинами Примаченко жителі Іванкова кинулись у палаючу будівлю – щоб врятувати роботи, на яких виросло кілька поколінь. “Туди збіглись місцеві жителі і вони вирвали грати голими руками, залізли і винесли 14 картин, – розповідає Анастасія Примаченко. – Іванківці ці роботи переховували по своїх будинках. Змінювали місця, змінювали локації. І тому я дуже вдячна їм”.

Ексклюзивно для проєкту “Жити далі” музейники погодились показати врятовані роботи Примаченко. Ви побачите їх першими. “Я нікому не показувала картини, нікому. Тому що ми боялися за їхнє збереження, – каже директорка музею Надія Бірюк. – Це картина “Коньок-горбуньок весь світ облітає і додому прилітає”. Я думаю, що це символічно – де б людина не була, де б не їздила, але повертається в свою родину, до свого гнізда. А це картина “Петрик пшеницю волочить та до Бога просить – пошли мені дощик, бо як прийде Галя пшеницю жати, то буде мене розвеселяти”. Тобто життя буде продовжуватися і буде засіватися наша нива, і будуть люди жити…”.

Надія Бірюк з картиною “Коньок-горбуньок весь світ облітає і додому прилітає”

“Петрик пшеницю волочить та до Бога просить – пошли мені дощик, бо як прийде Галя пшеницю жати, то буде мене розвеселяти”

“Однозначно Україна переможе в цій війні, – переконаний художник Вадим Верник. – Україна збереже свої незалежність, примножиться в своїй національній культурі, і ця культура буде розвиватися”.