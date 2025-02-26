Всесвітньо відомий нейрохірург Генрі Марш назвав найбільше відкриття про Україну

Британський нейрохірург Генрі Марш, який зізнався, чи намагалися українські пацієнти дати йому хабар, поділився своїми враженнями про українську стійкість та волонтерський рух.

Про це йдеться в інтерв'ю для YouTube-каналу Марічки Падалко.

Відповідаючи на запитання про найбільше відкриття, яке він зробив за три роки спостереження за Україною та допомоги їй, Марш підкреслив надзвичайну силу українців. За його словами, зрозуміти це повною мірою важко, особливо людям на Заході, оскільки історія України надзвичайно трагічна.

"Я вже знав, що тут є величезна стійкість. Українці, історія… я маю на увазі, що складно людям, особливо в Англії, зрозуміти, наскільки трагічна історія України. Майже 25% населення загинули насильницькою смертю… Голодомор, війна і все таке. Тож є сила, яка є надзвичайною", — зазначив Марш.

Окрім цього, нейрохірург виділив феномен волонтерства в Україні. Він підкреслив, що українці роблять надзвичайно багато для допомоги армії на суто добровільній основі. На його думку, це унікальна риса, властива саме українському суспільству.

Однак Марш також зауважив, що ситуація залишається складною: "Очевидно, війна йде не дуже добре. Зараз із Трампом усі втомлені, пригнічені, усі втратили друзів. Це складний час".

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Нагадаємо, Генрі Марш відповів, чи врятував би життя Путіна. Медик поділився про моральні аспекти професії.

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