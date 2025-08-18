ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
291
Час на прочитання
2 хв

Українські Церкви відповіли на вимоги Путіна про привілеї для РПЦ: заява

Всеукраїнська рада церков засудила вимогу Путіна щодо прав РПЦ в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Глава УПЦ МП Онуфрій отримує нагороду з рук Путіна. Архівне фото

Глава УПЦ МП Онуфрій отримує нагороду з рук Путіна. Архівне фото / © Фото з відкритих джерел

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) відреагувала на вимоги диктатора Путіна щодо «захисту РПЦ» і російської мови в Україні.

Про це йдеться в заяві ради.

ВРЦіРО прокоментувала інформацію, що 15 серпня 2025 року під час переговорів на Алясці з президентом США Дональдом Трампом Путін вимагав гарантій безпеки для російських православних церков в Україні та надання російській мові офіційного статусу.

«Україна, від початку своєї державної незалежності, відома у світі високими стандартами релігійної свободи, які зберігаються і шануються навіть в умовах воєнного стану», — наголосили у Раді церков.

Очільники церков нагадали, що серпні 2024 року в Україні був прийнятий Закон України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», який позбавив би юридичних переваг та змусив би скасувати реєстрацію організацій, контрольованих Росією, таких як Російська православна церква (РПЦ) в Україні.

Рада церков нагадала, що Московський патріархат безпосередньо бере участь у війні проти України, відкрито проголосив своєю місією знищення українського суверенітету, культури та національної ідентичності, а також благословив застосування зброї масового ураження і відкрито підтримує вбивства мирних українських громадян та незаконну окупацію українських територій.

Глава РПЦ, патріарх Кирил, публічно проголошує російську збройну агресію проти України «священною війною» і пообіцяв російським окупантам, які загинуть у цій загарбницькій війні проти України, «відпущення гріхів», чим фактично схвалив убивства українців.

ВРЦіРО нагадує, що Росія використовує релігію, зокрема, Російську православну церкву, як зброю для досягнення своїх неоімперських цілей в різних країнах. У зв’язку з цим ряд європейських країн, посилаючись на резолюції ПАРЄ та Європейського парламенту запровадили обмежувальні заходи у відповідь на деструктивну діяльність РПЦ.

«Фактично керівна структура РПЦ є державною російською структурою, повністю інтегрованою в систему кремлівської агресивної політики. Очевидно, що саме з цієї причини російський правитель захищає інтереси РПЦ на міжнародній арені», — наголошує Рада церквов України.

Тому Всеукраїнська рада церков висловила підтримку українській державі, а також наголосила, що не можна допустити, аби Україні нав’язували «асиметричні» зобов’язання щодо спеціального статусу російської мови, культури, російської православної церкви, участі або не участі в міжнародних організаціях тощо.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська рішуче відреагувала на пропозиції Путіна надати російській мові офіційний статус та відновити привілеї для УПЦ МП.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie