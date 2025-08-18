Українські Церкви відповіли на вимоги Путіна про привілеї для РПЦ: заява

Глава УПЦ МП Онуфрій отримує нагороду з рук Путіна. Архівне фото / © Фото з відкритих джерел

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) відреагувала на вимоги диктатора Путіна щодо «захисту РПЦ» і російської мови в Україні.

Про це йдеться в заяві ради.

ВРЦіРО прокоментувала інформацію, що 15 серпня 2025 року під час переговорів на Алясці з президентом США Дональдом Трампом Путін вимагав гарантій безпеки для російських православних церков в Україні та надання російській мові офіційного статусу.

«Україна, від початку своєї державної незалежності, відома у світі високими стандартами релігійної свободи, які зберігаються і шануються навіть в умовах воєнного стану», — наголосили у Раді церков.

Очільники церков нагадали, що серпні 2024 року в Україні був прийнятий Закон України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», який позбавив би юридичних переваг та змусив би скасувати реєстрацію організацій, контрольованих Росією, таких як Російська православна церква (РПЦ) в Україні.

Рада церков нагадала, що Московський патріархат безпосередньо бере участь у війні проти України, відкрито проголосив своєю місією знищення українського суверенітету, культури та національної ідентичності, а також благословив застосування зброї масового ураження і відкрито підтримує вбивства мирних українських громадян та незаконну окупацію українських територій.

Глава РПЦ, патріарх Кирил, публічно проголошує російську збройну агресію проти України «священною війною» і пообіцяв російським окупантам, які загинуть у цій загарбницькій війні проти України, «відпущення гріхів», чим фактично схвалив убивства українців.

ВРЦіРО нагадує, що Росія використовує релігію, зокрема, Російську православну церкву, як зброю для досягнення своїх неоімперських цілей в різних країнах. У зв’язку з цим ряд європейських країн, посилаючись на резолюції ПАРЄ та Європейського парламенту запровадили обмежувальні заходи у відповідь на деструктивну діяльність РПЦ.

«Фактично керівна структура РПЦ є державною російською структурою, повністю інтегрованою в систему кремлівської агресивної політики. Очевидно, що саме з цієї причини російський правитель захищає інтереси РПЦ на міжнародній арені», — наголошує Рада церквов України.

Тому Всеукраїнська рада церков висловила підтримку українській державі, а також наголосила, що не можна допустити, аби Україні нав’язували «асиметричні» зобов’язання щодо спеціального статусу російської мови, культури, російської православної церкви, участі або не участі в міжнародних організаціях тощо.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська рішуче відреагувала на пропозиції Путіна надати російській мові офіційний статус та відновити привілеї для УПЦ МП.