Всеукраїнський пробний НМТ від ZNOHUB: готуйся до іспиту ефективно!

Ти плануєш складати НМТ і дуже хвилюєшся щодо цього?

Тоді запрошуємо тебе на Всеукраїнський пробний НМТ від ZNOHUB! Це чудова можливість для учнів, майбутніх випускників шкіл випробувати свої сили перед справжнім Національним мультипредметним тестом (НМТ). Захід є абсолютно безкоштовним і відкритим для всіх охочих. Він є доступним для будь-якого учня, який прагне підвищити рівень підготовки до іспитів. Цього року пробний НМТ відбудеться 28-29 вересня. Для реєстрації та отримання деталей просто напишіть кодове слово “СТАРТ” у приватні повідомлення сторінки ZNOHUB в інстаграмі.

Чому пробний НМТ — важливий крок у підготовці?

Пробний НМТ повністю імітує реальний іспит, що дає змогу учасникам оцінити свої знання та рівень підготовки в умовах, максимально наближених до реальних. Це не просто перевірка знань, а повноцінне тренування, яке дозволяє пройти відчути формат тестування на власному досвіді.

Однією з головних переваг цього заходу є зниження рівня стресу. Багато учнів переживають через саму процедуру проведення іспитів. Пробний НМТ допомагає подолати ці хвилювання, даючи можливість учням звикнути до формату тестування та його особливостей.

Переваги пробного НМТ від ZNOHUB

Реалістичність

Пробний НМТ максимально відтворює справжні умови іспиту, включаючи формат і завдання, що допомагає учням зрозуміти, чого очікувати під час основного тесту. Завдання тесту та програма повністю відповідає реальному іспиту. І ніякої води!

Аналіз результатів

Після проходження пробного тесту учасники отримають детальний зворотний зв’язок про свої помилки, що дозволить їм підкоригувати свою підготовку. Твої відповіді перевіряють реальні викладачі. За бажанням ти можеш поставити запитання, щоб зрозуміти суть помилки. Ніяких сухих бланків з відповідями без жодних пояснень!

Мінімум стресу

Маючи змогу пройти тест у спокійному середовищі, учні почуватимуться впевненішими на справжньому іспиті.

Доступність

ZNOHUB надає можливість взяти участь у пробному тестуванні безкоштовно, що робить його доступним для кожного учня, хто виявить таке бажання. Також онлайн тест - це зручно, адже прийняти участь можна з будь-якого куточка України.

Успіхи минулого року та чого очікувати цього разу?

Минулого року у пробному НМТ від ZNOHUB взяли участь понад 11 200 учнів з усієї України. Це свідчить про велику довіру до цього заходу та його ефективність. Багато учасників відзначили, що після пробного тесту їхня впевненість у власних силах значно зросла, а підготовка стала більш структурованою та результативною. Пробний НМТ допоміг тисячам учнів зрозуміти, над чим потрібно ще працювати, щоб досягти максимальних результатів на основному іспиті. Тож цьогорічне тестування буде не менш важливим кроком на шляху до успіху.

Чому варто долучитись до пробного НМТ?

Пробний НМТ — це можливість не тільки перевірити свої знання, а й адаптуватися до умов тестування. ZNOHUB забезпечує повну підтримку учасників та створює умови, які допоможуть учням відчути себе впевнено на основному іспиті.

Не пропусти можливість підготуватися до НМТ разом із ZNOHUB. Найближче тестування відбудеться 28-29 вересня, а всі деталі будуть доступні на наших сторінках у соціальних мережах. Також імітація іспиту проходить тричі на рік: восени, взимку та весною. Слідкуйте за анонсами у наших соцмережах