Вшанування жертв Волинської трагедії: очільник МЗС Польщі попередив про “жорсткіші заходи”

Польський міністр вважає, що трагічні події 1943 року на Волині під час німецької окупації були сплановані українським рухом опору як етнічна чистка.

Перед візитом до України міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав український уряд знайти рішення для вшанування жертв Волинської трагедії. Інакше Польща вживатиме “жорсткіших заходів".

Про це він говорив в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

За словами міністра, Польща подолала свій імперський синдром щодо України, але має одне прохання: провести ексгумацію жертв Волинської трагедії, щоб поховати їх за християнським звичаєм.

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"Наша громадськість дуже схвильована з цього приводу. Тоді вцілілих поляків депортували до Польщі, а їхні нащадки тепер представляють мільйони людей, для яких це питання є важливим і які голосують", – пояснив очільник польського МЗС.

Радослав Сікорський зазначив, що 13 вересня, під час візиту до Києва, планує зустрітися зі своїм українським колегою та православним духовенством, щоб обговорити тему вшанування загиблих у Волинській трагедії.

Польський міністр вважає, що трагічні події 1943 року на Волині під час німецької окупації були сплановані українським рухом опору як етнічна чистка регіону від польського населення. Він заявив, що протягом кількох місяців було вбито від 80 000 до 120 000 людей. Водночас Сікорський визнав, що “були й акти помсти з боку польського руху опору".

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 вересня, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перебувають з візитами в Україні.

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