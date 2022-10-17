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Всі крилаті ракети, які летіли на Київ, збили сили протиповітряної оборони

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Всі крилаті ракети, які летіли на Київ, збили сили протиповітряної оборони

На Київщині ППО збила всі ракети, які летіли бомбити місто.

Сьогодні, 17 жовтня, після 13 години дня Росія атакувала ракетами територію України. Всі ракети, які летіли на Київ, збили.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Усі три крилаті ракети, що летіли на Київ, збиті. Працює ППО (збиває) націлені ракети на інші області України", - написав він.

Олексій Арестович додав, що 14 жовтня Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Оліщук отримав звання Героя України.

"Більше заслуженої нагороди важко собі уявити", - написав Арестович.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 жовтня, окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе.  Вони влучили у нежитлову будівл та у житловий будинок. Є загиблі. 

Внаслідок атаки дрону на житловий будинок у Києві загинуло молоде подружжя, яке очікувало на народження дитини. Жінка перебувала на 6 місяці вагітності.

Поліцейські з Києва. які перебували на чергуванні, відкрили вогонь зі стрілецької зброї по дронах, які летіли над містом. Їм вдалося збити один із них.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
2798
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