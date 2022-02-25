Всі на боротьбу з окупантами: у Рівному черги з охочих вступити до лав Тероборони (фото)

Всі на боротьбу з окупантами: у Рівному черги з охочих вступити до лав Тероборони (фото)

Записуються мешканці, які мають досвід та також ті, які без досвіду.

У Рівному місцеві жителі активно вступають до лав тероборони. Під центром комплектування величезні черги.

Про це повідомляє Суспільне, підкріплюючи свої слова фото.

"Зараз, центр комплектування у Рівному. З охочих ставати на допомогу ЗСУ та теробороні утворилась черга, люди продовжують прибувати. Тут ті, хто мав досвід бойових дій і служив у війську, так і ті, хто такого досвіду не мав. Також багато жінок", - йдеться в повідомленні.

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