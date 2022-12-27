"Всі номери заброньовано": новорічний відпочинок, попри війну, набирає обертів та дорожчає

Успіхи ЗСУ на фронті додають впевненості, що життя триває, кажуть фахівці.

Зимовий сезон 2022-2023 має кілька нових тенденцій. Йдеться не лише про здорожчання відпочинку. Смаки туриста помінялися кардинально.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Призупинивши роботу на початку повномасштабної війни, в липні Ігор Захаренко все ж відновив діяльність турагенції на повну. Надихнули... військові, з якими він спілкувався від перших днів на фронті як журналіст. У перервах між боями хлопці розпитували про напрямки відпочинку", - розповідають журналісти ТСН.

Передусім українці хочуть тепла й тиші. Тож перевагу надають закордонним вояжам: якомога ближче до моря, подалі від сирен і так, щоб відіспатися.

Наразі їздять родини: жінки з дітьми, а також чоловіки понад 60 років.

З настанням холодів потягнулися люди й до Європи з різдвяними ярмарками. Ялинками, що сяють тисячами вогнів, і гірськолижними курортами. Дехто залишається там на всю зиму через відключення електроенергії та прогнози щодо блекауту. Такий відпочинок, кажуть експерти, тепер стане майже удвічі більше. Здорожчало пальне, а відтак і квитки. Дається взнаки й попит, який знову з'явився після локдаунів.

"Більше людей їдуть відпочивати, і ціни ростуть. Знову ж таки, залежить від дат. Новорічні свята набагато дорожче", - повідомив директор туристичної агенції Ігор Захаренко.

"А це вже столиця українських туристичних Карпат - Яремче. Переселенці, які в перші місяці повномасштабного вторгення заповнили тут усі готелі, школи та садиби, нині в більшості вже розїхалися. Натомість знову потягнулися туристи", - розповідають кореспонденти.

В одному з найбільших і найдорожчих готелів Яремче на свята - повний аншлаг. Серед гостей багато таких, хто раніше відпочинок в Україні в принципі не розглядали. Але опинившись на Прикарпатті, відкрили для себе вітчизняні курорти.

"З 28-го по 8 січня уже всі номери заброньовано", - розповідає маркетологиня одного з готельних комплексів.

А от у садибах та міні-готелях сумніше. Адже гість, кажуть власники, кардинально змінився. Якщо раніше великі компанії хотіли гучних гулянок, то тепер їдуть сім'ями в котеджі з кухнею, аби готувати самим. Карпати перетворилися на місце побачень військових зі своїми рідними.

І ще одна тенденція воєнного туристичного сезону: якщо раніше гості бронювали номери на кілька днів, тепер бронюють щонайменше на тиждень. Хоча ціни в Карпатах і підскочили на третину. Все через проблеми з електропостачанням. Усі закупили генератори, які потребують колосальних витрат.

Про заробітки не йдеться, кажуть вітчизняні готельєри. Виключно про виживання та допомогу для військових. На фронт звідси перераховують мільйони гривень, купують екіпірування, медикаменти й автівки. А тим, хто критикує туризм під час війни, нагадують: він, окрім психологічної складової, ще й частина української економіки. І надія на майбутнє.

Нагадаємо, хоч під час війни святкувати Новий рік 2023-й, як 2022-й, ми не будемо, потрібно дещо зробити. Читайте в матеріалі ТСН.ua.

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