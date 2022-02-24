Всі підприємства енергетичної та комунальної сфер працюють в штатному режимі - НКРЕКП

Заява НКРЕКП у зв’язку з військовим станом.
Енергетичні ринки, енергетична система, а також всі підприємства енергетичної та комунальної сфер працюють в штатному режимі, забезпечуючи усіх споживачів необхідними ресурсами.
Про це заявила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
"Комісія й надалі буде інформувати громадськість про ситуацію в енергетичній та комунальній сферах", - йдеться у заяві.
Газопроводи та газова інфраструктура України також працюють без збоїв та у режимі підвищеної безпеки, повідомляє пресслужба ГТС.
Нагадаємо, об’єкти енергосистеми України під посиленою охороною.
Путін оголосив про "спеціальну військову операцію".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
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