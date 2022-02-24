Всі підприємства енергетичної та комунальної сфер працюють в штатному режимі - НКРЕКП

Всі підприємства енергетичної та комунальної сфер працюють в штатному режимі - НКРЕКП

Заява НКРЕКП у зв’язку з військовим станом.

Енергетичні ринки, енергетична система, а також всі підприємства енергетичної та комунальної сфер працюють в штатному режимі, забезпечуючи усіх споживачів необхідними ресурсами.

Про це заявила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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"Комісія й надалі буде інформувати громадськість про ситуацію в енергетичній та комунальній сферах", - йдеться у заяві.

Газопроводи та газова інфраструктура України також працюють без збоїв та у режимі підвищеної безпеки, повідомляє пресслужба ГТС.

Нагадаємо, об’єкти енергосистеми України під посиленою охороною.

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