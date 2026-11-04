Всі підстанції навколо Києва пошкоджені: нардеп пояснив, що буде з графіками відключень

Навколо Києва пошкоджені всі ключові підстанції / © Associated Press

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Російські атаки пошкодили всі ключові підстанції навколо Києва. Стабільних графіків відключень світла найближчим часом очікувати не варто.

Про це заявив народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко в інтервʼю "Телеграфу".

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Він зазначив, що останні російські атаки були спрямовані як на генеруючі потужності по всій Україні, так і на мережеві підстанції, насамперед Києва. Дестабілізувати ситуацію в Києві є глобальною політичною ціллю Росії.

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"Київський регіон тут повністю дефіцитний. Ми можемо виробити умовно 10-15% від того, що нам потрібно. А всі наші зовнішні зв'язки перебиті ударами по підстанціях. Всі, без виключення, ключові підстанції навколо Києва, в київському кільці, дуже серйозно постраждали. Не просто постраждали, а дуже серйозно. І атакуються постійно", — повідомив він.

Зокрема, Кучеренко наголосив на перебоях в роботі столичного метрополітену під час проблем з електропостачанням. Причиною зупинок стають стрибки напруги, через які спрацьовує автоматичний захист обладнання, і воно "відрубається".

Депутат пояснив, що під час дефіциту електроенергії пріоритет надається критичній інфраструктурі. Зокрема, лікарням та медичним закладам, які мають резервні джерела живлення, які дозволяють певний час працювати автономно. Однак для повноцінної роботи метро такого резерву недостатньо.

"Постійно буде проблема, будуть графіки, будуть аварійні відключення. Які саме — ніхто спрогнозувати не може, бо це залежить не стільки від енергетиків, скільки від потужності російських атак", — додав Кучеренко.

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Ситуація у Києві — останні новини:

Росія атакує об’єкти енергетики. У Києві склалася складна ситуація з електропостачанням. Від вечора 3 листопада у столиці тимчасово зупинили трамваї та тролейбуси. Щоб зберегти пасажирське сполучення, на комунальні лінії виведуть дублювальні автобуси.

Також у Києві час від часу запроваджують екстрені відключення світла. Внаслідок обстрілів останніми днями було пошкоджено об’єкти київського регіонального енерговузла.

Через російські атаки на енергетику об’єкти «Київводоканалу» залишилися без електрики. На ранок 4 листопада подачу води в столиці частково відновлено. Однак у районах, де немає водопостачання, бювети підключатимуть до генераторів.

У середу зранку, 4 листопада, російська армія знову атакувала Київ. Зокрема, у Деснянському районі зафіксували падіння уламків на відкритій території поблизу приватного будинку. У Святошинському районі уламки російського дрона впали на території приватного житлового будинку, виникло загоряння покрівлі. У Голосіївському районі загорілися уламки дрона, що впали на відкритій території.

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