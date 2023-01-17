Всі потяги Інтерсіті до кінця року матимуть Wi-Fi від терміналів Starlink — Камишін

В "Укрзалізниці" заявили, що до кінця 2023 року всі швидкісні потяги Інтерсіті будуть оснащені Wi-Fi від терміналів супутникового зв’язку Starlink.

До кінця року в усіх поїздах Інтерсіті в Україні працюватиме Wi-Fi від терміналів супутникового зв’язку Starlink.

Про це повідомив очільник правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

"Успішно завершили тестування вайфай на базі технології Starlink в поїзді Інтерсіті та підводимо підсумки. Подзвонив із поїзда по відео зв’язку віцепрем’єр-міністру Михайлу Федорову і подякував за підтримку... Віце-прем’єр-міністр [з відновлення України Олександр] Кубраков поставив нам задачу тепер розвернути пілот на всі поїзди Інтерсіті. До кінця року задача буде виконана", - сказав він.

Камишін розповів, що "Укрзалізниця" понад 3 місяці тестувала Wi-Fi на різних маршрутах.

"Ми партизанськими методами обладнали Старлінками один поїзд Інтерсіті і катали його на різних маршрутах більше 100 днів. Результати тестування: доступність на маршруті 97%, швидкість до 100 Мбіт/с", - розповіли в УЗ.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкти №8196/8197, який передбачає скасування податків на імпорт генераторів та Starlink.

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