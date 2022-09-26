"Всі поїдуть додому": хлопець, який підстрелив військкома в Іркутській області, звернувся до мобілізованих

В Росії мобілізований чоловік вистрілив у військкома під час зборів у військкоматі.

Він наказав усім присутнім покинути залу, а потім відкрив вогонь.

Про це повідомляють у Мережі.

Перед двома пострілами у військкома в Іркутській області стрілець, 25-річний місцевий житель Руслан Зінін, сказав, що зараз усі поїдуть додому. Усі, крім нього, і крім воєнкома.

Так і сталося. Хлопця відвезли до СІЗО, а військкома до лікарні.

Присутні чоловіки вирушили додому, щоправда, на деякий час.

Нагадаємо, що що після оголошення про так звану часткову мобілізацію, Путін "підібгавши хвіст" втік з Москви і перебуває у своїй резиденції на Валдаї.