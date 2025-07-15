Руслан Кравченко / © УНІАН

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Питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало значний суспільний резонанс і досі не вирішене. У відповідь на це, Генеральний прокурор повідомив про свою позицію щодо цієї ситуації.

Про це повідомив Руслан Кравченко.

Насамперед, важливо розуміти ключові факти:

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Генпрокурор не має повноважень одноосібно звільняти прокурорів у випадках масового отримання статусу інвалідності.

Звільнення прокурорів за таких обставин відбувається на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Наразі в органах прокуратури залишається 484 прокурори з інвалідністю. З них 41 особа вже подала заяви на звільнення за власним бажанням, і ці заяви були задоволені.

Генеральний прокурор ухвалив рішення направити всіх прокурорів з інвалідністю на розгляд КДКП, за винятком тих, хто має статус:

інвалідів дитинства;

осіб, що зазнали невідновних втрат для здоров’я;

осіб з онкологічними захворюваннями;

інвалідів війни.

Таких прокурорів в органах прокуратури 136 осіб, і їх це рішення не стосуватиметься. Отже, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії.

Генпрокурор розуміє, що серед них можуть бути особи, чий статус інвалідності буде підтверджено в результаті перевірки. Проте він наголошує, що встановлені факти недоброчесності не повинні підривати авторитет усіх прокурорів, які сумлінно виконують свою роботу.

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«Відновлення довіри — це шлях, який має пройти кожен. Без винятків. Без маніпуляцій. Процес запущено. Чекаємо на рішення. І це буде рішення не за емоціями, а за законом», — підкреслив Генеральний прокурор.

Нагадаємо, понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність. Ймовірно, їм це вдалося зробити через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК, яку раніше викрили на незаконному збагаченні.

Прокурор Хмельницької області Олексій Олійник заперечив інформацію про те, що серед його підлеглих «майже усі» оформили інвалідність. За його підрахунками, людей з інвалідністю в обласній прокуратури «лише» трохи більше 20 відсотків.

Натомість розпочалося масштабне службове розслідування в усіх органах прокуратури. Щоб зняти сумніви, вони повинні добровільно пройти повторне обстеження.

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