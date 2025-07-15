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Всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП — генпрокурор
Питання прокурорів, які масово отримали статус інвалідності, викликало значний суспільний резонанс. Генеральний прокурор повідомив про своє рішення.
Питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало значний суспільний резонанс і досі не вирішене. У відповідь на це, Генеральний прокурор повідомив про свою позицію щодо цієї ситуації.
Про це повідомив Руслан Кравченко.
Насамперед, важливо розуміти ключові факти:
Генпрокурор не має повноважень одноосібно звільняти прокурорів у випадках масового отримання статусу інвалідності.
Звільнення прокурорів за таких обставин відбувається на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).
Наразі в органах прокуратури залишається 484 прокурори з інвалідністю. З них 41 особа вже подала заяви на звільнення за власним бажанням, і ці заяви були задоволені.
Генеральний прокурор ухвалив рішення направити всіх прокурорів з інвалідністю на розгляд КДКП, за винятком тих, хто має статус:
інвалідів дитинства;
осіб, що зазнали невідновних втрат для здоров’я;
осіб з онкологічними захворюваннями;
інвалідів війни.
Таких прокурорів в органах прокуратури 136 осіб, і їх це рішення не стосуватиметься. Отже, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії.
Генпрокурор розуміє, що серед них можуть бути особи, чий статус інвалідності буде підтверджено в результаті перевірки. Проте він наголошує, що встановлені факти недоброчесності не повинні підривати авторитет усіх прокурорів, які сумлінно виконують свою роботу.
«Відновлення довіри — це шлях, який має пройти кожен. Без винятків. Без маніпуляцій. Процес запущено. Чекаємо на рішення. І це буде рішення не за емоціями, а за законом», — підкреслив Генеральний прокурор.
Нагадаємо, понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність. Ймовірно, їм це вдалося зробити через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК, яку раніше викрили на незаконному збагаченні.
Прокурор Хмельницької області Олексій Олійник заперечив інформацію про те, що серед його підлеглих «майже усі» оформили інвалідність. За його підрахунками, людей з інвалідністю в обласній прокуратури «лише» трохи більше 20 відсотків.
Натомість розпочалося масштабне службове розслідування в усіх органах прокуратури. Щоб зняти сумніви, вони повинні добровільно пройти повторне обстеження.
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