"Усі питання до ДТЕКу": Кличко відповів, чи відключають світло у його квартирі в Києві

Віталій Кличко / © Associated Press

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Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що не впливає на рішення про внесення будинку, в якому він має квартиру, до критичної інфраструктури.

Про це він заявив в етері «Радіо Свобода».

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Посадовець наголосив, що перелік об’єктів критичної інфраструктури визначає Київська міська військова адміністрація (КМВА), на рішення якої він не має жодного важеля впливу.

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«Впливу на КМВА у мене жодного немає, від слова зовсім, це перше. По-друге, я коли таку інформацію отримав, також був здивований цим питанням», — зазначив Віталій Кличко.

Очільник столиці розповів, що й сам неодноразово стикався з відсутністю світла у своїй квартирі. За його спостереженнями, в будинку постійно «вибиває запобіжники», що свідчить про нестабільну роботу мережі та постійні стрибки напруги.

Кличко додав, що сусіди повідомляли його про знеструмлення, однак особисто підтвердити чи спростувати цю інформацію йому складно через щільний робочий графік.

«Щодо підключення — усі питання, будь ласка, до ДТЕКу. Я жодного впливу на це не маю і вдома буваю винятково від 12-ї до 6-ї, коли сплю», — підсумував він.

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Нагадаємо, будинок Віталія Кличка на вулиці Богдана Хмельницького втрапив у скандал через відключення світла. Як виявилося, електроенергію там не вимикають взагалі.

До слова, через російську атаку 21 жовтня у трьох районах Києва аварійно відключили світло. В інших районах столиці електроенергію відключають за звичайним графіком.

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