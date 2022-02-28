Всі спроби ворога зазнали невдач: у Генштабі ЗСУ України розповіли про ситуацію за минулу добу

Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах.
У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили оперативну інформацію станом на 06:00 28 лютого 2022 року щодо російського вторгнення.
Її виклали на сторінці Генштабу в фейсбук.
Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.
Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.
В порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти підступно нанесли ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів.
Водночас, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі.
Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу.
Станом на сьогодні, артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника.
Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться.
Захисники України продовжують утримувати стійку оборону.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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