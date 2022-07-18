Всі спроби ворожих штурмів звели нанівець: ЗСУ поколошматили окупантів поблизу Вугледара та Новомихайлівки

ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки, а загарбники змушені були відійти із втратами.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позицій наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Кам’янське, Малі Щербаки, Пречистівка. Завдали авіаударів неподалік Новоданилівки і Новоандріївки.

"Всі спроби ворожих штурмів в районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар українські воїни звели нанівець. Загарбники з втратами відійшли", - зазначили у Генштабі.

Противник задіяв засоби радіоелектронної боротьби для придушення каналів супутникового зв’язку.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу Верхньокам’янського та Спірного на Донеччині

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