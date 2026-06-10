Всі українські АЕС під загрозою: МАГАТЕ стривожило попередженням

АЕС / © ТСН

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МАГАТЕ попередило про критичну загрозу ядерній безпеці в Україні через посилення військової активності. На Запорізькій АЕС було зафіксовано удар безпілотника по турбінному залу, а в Чорнобилі — влучання дрона в сховище відпрацьованого ядерного палива, що пошкодило будівлю. Крім того, фіксуються регулярні польоти дронів поблизу Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської АЕС.

Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Команда МАГАТЕ контролює перебіг робіт із розмінування, необхідних для проведення невідкладного ремонту останньої магістральної лінії електропередачі, яка забезпечує ЗАЕС. Ці заходи здійснюються після кількох днів активних бойових дій, що й надалі створюють ризики для ядерної безпеки та захищеності об’єкта.

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В агентстві нагадали, що Росія та Україна погодили тимчасове локальне припинення вогню. Це відкриває можливість найближчим часом розпочати відновлення лінії електропередачі 750 кВ «Дніпровська», яка не працює від 24 березня. Ремонт стартує після завершення робіт із розмінування. Наразі ЗАЕС отримує зовнішнє живлення лише через резервну лінію 330 кВ «Феросплавна-1».

Місія МАГАТЕ спостерігає за процесом розмінування в межах нового етапу реалізації домовленостей про припинення вогню.

У МАГАТЕ наголосили, що майбутні ремонтні роботи мають критичне значення через нестабільний стан єдиної резервної зовнішньої лінії електропостачання станції. Після виходу з ладу лінії «Дніпровська» у березні резервна лінія «Феросплавна-1» відключалася шість разів. Унаслідок цього ЗАЕС була змушена покладатися виключно на аварійні дизельні генератори для забезпечення електроенергією систем охолодження шести реакторів і недопущення ядерної аварії. За останні два тижні станція тричі залишалася без зовнішнього електропостачання. Найновіший випадок стався 5 червня — це було вже 18-те відключення зовнішнього живлення від початку війни. Перерва в електропостачанні тривала 15 годин і стала однією з найдовших за весь воєнний період.

Удар безпілотника по ЗАЕС

Упродовж останніх двох тижнів команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС отримувала повідомлення про військову активність, що тривала поблизу станції. Йшлося, зокрема, про вплив на навколишні підстанції, транспорт для перевезення персоналу та місто Енергодар, де проживає більшість працівників ЗАЕС. У місті також спостерігалися перебої з електропостачанням.

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30 травня місію поінформували про влучання безпілотника в турбінний зал енергоблока №6. Під час подальших інспекцій фахівці зафіксували отвір у стіні та локальні пошкодження металевого облицювання порожнистої труби, розташованої за кілька метрів від місця удару. Представники станції повідомили про намір закрити пошкоджений отвір, тоді як експерти продовжують оцінювати масштаби пошкоджень.

«Нападати на ядерні об’єкти — це все одно, що гратися з вогнем. Це перший випадок від квітня 2024 року, коли військова активність безпосередньо вплинула на територію ЗАЕС. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів під час війни», — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Удар безпілотника по Чорнобилю

На тлі посилення військової активності в районі Чорнобильської зони відчуження у неділю безпілотник влучив у централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Об’єкт розташований лише за кілька сотень метрів від майданчика зберігання палива в контейнерах.

Гроссі повідомив, що внаслідок атаки було завдано значних структурних пошкоджень частині будівлі приймання палива, включно з офісом гарантій МАГАТЕ. Водночас радіаційний фон на об’єкті залишився в межах норми.

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«Напад на об’єкт, де зберігаються великі обсяги ядерних матеріалів, є надзвичайно небезпечним. Такого не повинно відбуватися», — наголосив гендиректор агентства.

Наразі терміни відновлення роботи об’єкта для приймання відпрацьованого палива з українських АЕСзалишаються невизначеними.

Військова активність біля Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської АЕС

Про активізацію бойових дій повідомили також команди МАГАТЕ, які працюють на ще трьох українських АЕС — Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській, а також на майданчику Чорнобиля.

За останні два тижні місії агентства зафіксували понад 100 дронів у межах зон спостереження навколо об’єктів. Деякі з них наближалися на відстань до 2 км. На Рівненській АЕС співробітники МАГАТЕ були змушені укритися в сховищі вранці 3 червня, а на майданчику Чорнобиля персонал агентства неодноразово чув стрілянину, спрямовану на знищення виявлених дронів.

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«Я нагадую сторонам цього конфлікту про необхідність дотримуватися п’яти конкретних принципів, спрямованих на забезпечення ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС, а також семи незамінних стовпів, про які я вже неодноразово згадував», — заявив Гроссі.

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Нагадаємо, 3 червня через російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях залишилася без світла. ЗАЕС через пошкодження ліній тимчасово переходила на живлення від дизель-генераторів, що створює загрозу ядерній безпеці.

4 червня стало відомо, що через потужний обстріл Запорізької ТЕС, яка забезпечує живлення окупованої ЗАЕС, МАГАТЕ висловило серйозне занепокоєння загрозою знеструмлення атомної станції. Єдина лінія електропередачі, від якої залежить робота систем охолодження реакторів, залишалася підключеною, але ризик її пошкодження створює небезпеку ядерної аварії.

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