Всі українські АЕС продовжують стабільно працювати, радіаційний фон - у межах чинних норм

В умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії "Енергоатом" посилив контроль та визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.

Всі діючі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на атомних станціях і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

"Станом на 09:30 14 березня 2022 року діючі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати. Поточна потужність всіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії "Енергоатом" посилив контроль та визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.

"Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем", - повідомили в "Енергоатомі".

Тим часом Запорізька АЕС та місто Енергодар вже 10 діб перебувають під контролем російських військових формувань. Станом на ранок 14 березня на території станції перебуває:

50 одиниць техніки ворога;

близько 400 російських військових;

багато вибухівки та зброї.

Зазначається, що зараз усі 6 енергоблоків Запорізької АЕС контролюються українським персоналом, зміни мають можливість ротації. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників. Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами.

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"Все це негативно впливає на роботу і ставить під загрозу ядерну та радіаційну безпеку. Через фактичну блокаду Енергодару продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності", - наголосили в "Енергоатомі".

Тим часом, Україна вкотре звернулась до Міжнародної агенції з атомної енергії МАГАТЕ та ООН, ОБСЄ, Єврокомісії та інших європейських організацій із закликом захистити ядерні об'єкти від російських окупантів, аби запобігти можливій загрозі ядерної катастрофи.