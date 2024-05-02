"Всі утилізуються": окупанти скаржаться, що ЗСУ масово знищують їх у районі Часового Яру

Окупанти намагаються проводити штурмові дії, але їх методично знищують українські військові.
Російські окупанти скаржаться на безуспішність штурмових дій і що їх активно знищують українські військові в районі Часового Яру.
Про це свідчить розмова двох окупантів, яку перехопило ГУР України.
“Людей набирають пи***ць, а вони, по ходу, всі утилізуються в Часовому Яру. Там же наступ іде, а у вас фронт стоїть. Зараз розвісили плакати про “лям двісті”. Одноразові виплати, всі справи”, – сказав один окупант іншому.
Водночас українські розвідники додали, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Нагадаємо, що окупанти активно застосовують "банзай-штурми" поблизу Часового Яру.
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