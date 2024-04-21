"Всі в цьому зацікавлені": Зеленський відреагував на чутки, що Трамп хоче віддати РФ окуповані території

Президент висловив сумніви стосовно того, що Путін коли-небудь погодиться на таке врегулювання та буде дотримуватися його.

Президент України Володимир Зеленський вважає чутками інформацію про те, що експрезидент Дональд Трамп хоче припинити війну в нашій державі в обмін на передачу РФ частини окупованих територій.

Про це глава держави повідомив в коментарі NBC News.

Зеленський вважає чутками інформацію, яка шириться в медіа про те, що Трамп хоче припинити війну в Україні завдяки передаванню РФ частини окупованих територій. В це “він не вірить”.

Глава держави також висловив сумніви стосовно того, що Путін коли-небудь погодиться на таке врегулювання та буде дотримуватися його.

“Стратегія припинення війни має базуватися не на словах Путіна чи інших людей з його оточення, а на чомусь дуже конкретному, чомусь дуже відчутному в Україні, незалежної та демократичної. Я впевнений, що всі в цьому зацікавлені”, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, що головком Олександр Сирський доповів про найбільш гарячі точки фронту, зокрема Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині.

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