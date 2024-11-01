Всі в Україні повинні пройти БЗВП в обовʼязковому порядку – Жорін

Максим Жорін зауважив, що щоразу після таких курсів серед цивільних знаходиться частина людей, які потім добровільно йдуть служити до війська.

В Україні слід на державному рівні запровадити базову загальновійськову підготовку, яка буде обов’язковою для всіх громадян. Завдяки цьому вдасться досягти двох важливих цілей.

Про це заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін розповів у інтерв’ю YouTube-каналу "Розмова".

Жорін виступив за те, аби всі українці пройшли базову загальновійськову підготовку.

"Нам треба зрозуміти, що країна все ж таки має перейти до загальної внутрішньої мобілізації. Мається на увазі – свого стану, не мобілізації всієї України в армію. Мають бути цивільні, мають бути військові, але при цьому вся країна має бути монолітною в розумінні того, де ми знаходимось, і що нам з цим треба робити", – пояснив військовий.

Він зазначив, що цього можливо досягнути простими речами. Один із таких прикладів – це обов’язкова базова підготовка всього цивільного населення.

"Студент, робітник, чиновник, будь-хто взагалі – всі мають пройти базову підготовку. Це має бути обов’язково, на державному рівні. Тому що після цього, я на власному досвіді це бачив, як цивільні, які проходять цю підготовку, в них міняється ставлення і навіть внутрішня мотивація до того, що відбувається", – зауважив Жорін.

Заступник командира 3-ої ОШБр розповів, що на сьогодні різні комунальні підприємства, громадські організації, та й він сам до початку повномасштабної війни, організовують для охочих БЗВП.

"Кожного разу серед цих цивільних після кожного випуску, по-перше знаходиться частина людей, які потім йдуть добровільно служити у військо, тому що вони отримують для себе відповіді на оті перші питання, на які їм не давали відповіді. А ті навіть, хто не пішли в армію, – вони вже з іншим ставленням до процесів, які сьогодні відбуваються. Вони вже всі розуміють, чому, навіщо це треба робити, чому треба допомагати, воювати", – пояснив військовий.

Нагадаємо, в Україні була скасована строкова служба. Замість неї було запроваджено базову загальновійськову підготовку або базову військову службу. ТСН.ua пояснював, що це таке і хто повинен пройти.

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