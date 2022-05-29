"Всі в Україну їхати відмовляються, нас змінити ніхто не хоче": окупанти чекають на завершення контрактів, щоб втекти з армії (аудіо)

"Всі в Україну їхати відмовляються, нас змінити ніхто не хоче": окупанти чекають на завершення контрактів, щоб втекти з армії (аудіо)

Російські контрактники мріють про завершення контракту, щоб накивати п'ятами з армії.

У кінці цього місяця спливає визначений законодавством РФ 90-денний термін на проведення "спецоперації". Через це чимало російських контрактників мають законне право залишити службу.

Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехоплює СБУ.

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"Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке», – говорить окупант своєму другові.

Оскільки нових бажаючих померти в Україні не дуже багато, за словами окупанта, командування намагається переконати контрактників залишитися.

"Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто тут останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило", - говорить окупант.

Нагадаємо, російський окупант розповів, як знищує і катує мирне населення (аудіо).

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