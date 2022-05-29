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"Всі в Україну їхати відмовляються, нас змінити ніхто не хоче": окупанти чекають на завершення контрактів, щоб втекти з армії (аудіо)

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"Всі в Україну їхати відмовляються, нас змінити ніхто не хоче": окупанти чекають на завершення контрактів, щоб втекти з армії (аудіо)

Фото: Associated Press

Російські контрактники мріють про завершення контракту, щоб накивати п'ятами з армії.

У кінці цього місяця спливає визначений законодавством РФ 90-денний термін на проведення "спецоперації". Через це чимало російських контрактників мають законне право залишити службу. 

Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехоплює СБУ.

"Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке», – говорить окупант своєму другові.

Оскільки нових бажаючих померти в Україні не дуже багато, за словами окупанта, командування намагається переконати контрактників залишитися.

"Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто тут останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило", - говорить окупант.

Нагадаємо, російський окупант розповів, як знищує і катує мирне населення (аудіо).

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