Всі вони бояться: Зеленський розкритикував Захід, що Україну не беруть до НАТО

Всі вони бояться: Зеленський розкритикував Захід, що Україну не беруть до НАТО

Президент зазначив, що українці залишилися наодинці на захисті своєї держави і заявив, що "не боїться говорити з Росією".

Президент Володимир Зеленський розповів, що запитав у країн-членів НАТО, чи візьмуть Україну до Альянсу. Там відповіли, що поки не готові це зробити.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

Зеленський подякував лідерам інших держав, які надають допомогу Україні, зокрема військову. Проте він визнав, що українці залишилися наодинці у захисті нашої держави.

Хто готовий воювати разом з нами? Не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Всі бояться", — сказав президент.

За його словами, Москва вимагає обговорення нейтрального статусу України. З огляду на це Зеленський звернувся до західних партнерів.

"Я кажу всім партнерам нашої держави: зараз вирішується доля нашої країни. Я запитую у них: ви з нами? Вони відповідають, що з нами. Але нас із собою в Альянс брати не готові.

Я запитав у двадцяти семи лідерів Європи, чи бути Україні в НАТО. Прямо запитав.

Всі вони бояться", — зазначив він.

Президент наголосив, що українці не бояться говорити з Росією.

"Не боїмося говорити про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Але які у нас будуть гарантії безпеки? Та які країни їх дадуть?

Розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно. Розмовляти про зупинення вогню потрібно", - вважає глава держави.

Проте, за словами Зеленського, зараз доля країни повністю залежить від української армії. І нашого народу та його мудрості.