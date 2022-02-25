Всі вони бояться: Зеленський розкритикував Захід, що Україну не беруть до НАТО

Президент зазначив, що українці залишилися наодинці на захисті своєї держави і заявив, що "не боїться говорити з Росією".
Президент Володимир Зеленський розповів, що запитав у країн-членів НАТО, чи візьмуть Україну до Альянсу. Там відповіли, що поки не готові це зробити.
Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.
Зеленський подякував лідерам інших держав, які надають допомогу Україні, зокрема військову. Проте він визнав, що українці залишилися наодинці у захисті нашої держави.
Хто готовий воювати разом з нами? Не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Всі бояться", — сказав президент.
За його словами, Москва вимагає обговорення нейтрального статусу України. З огляду на це Зеленський звернувся до західних партнерів.
"Я кажу всім партнерам нашої держави: зараз вирішується доля нашої країни. Я запитую у них: ви з нами? Вони відповідають, що з нами. Але нас із собою в Альянс брати не готові.
Я запитав у двадцяти семи лідерів Європи, чи бути Україні в НАТО. Прямо запитав.
Всі вони бояться", — зазначив він.
Президент наголосив, що українці не бояться говорити з Росією.
"Не боїмося говорити про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Але які у нас будуть гарантії безпеки? Та які країни їх дадуть?
Розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно. Розмовляти про зупинення вогню потрібно", - вважає глава держави.
Проте, за словами Зеленського, зараз доля країни повністю залежить від української армії. І нашого народу та його мудрості.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.