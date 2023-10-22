Удар по терміналу "Нової пошти": всі загиблі були працівниками компанії

Компанія оголосила жалобу за загиблими працівниками.
Внаслідок ракетного удару російських загарбників по терміналу компанії "Нова пошта" на Харківщині загинуло 6 осіб, це 14 отримали поранення.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Він заявив, що всі загиблі та поранені були працівниками компанії "Нова пошта".
Постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми.
Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків — у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу.
На місці триває розбір завалів.
За попередніми даними, ворог вдарив ракетами комплексу С-300.
Крім того, у пресслужбі "Нової пошти" повідомили, що працівники не мали часу, щоб спуститись в укриття, оскільки повітряна тривога пролунала за секунду до удару.
Також у "Новій пошті" заявили про жалобу за загиблими у неділю, 22 жовтня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині в ніч проти 22 жовтня була оголошена повітряна тривога.
Крім того, ми раніше інформували, що ніч проти 22 жовтня у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА та ракетного озброєння.
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