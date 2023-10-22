Удар по терміналу "Нової пошти": всі загиблі були працівниками компанії

Внаслідок ракетного удару російських загарбників по терміналу компанії "Нова пошта" на Харківщині загинуло 6 осіб, це 14 отримали поранення.

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Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Він заявив, що всі загиблі та поранені були працівниками компанії "Нова пошта".

Постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми.

Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків — у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу.

На місці триває розбір завалів.

За попередніми даними, ворог вдарив ракетами комплексу С-300.

Крім того, у пресслужбі "Нової пошти" повідомили, що працівники не мали часу, щоб спуститись в укриття, оскільки повітряна тривога пролунала за секунду до удару.

Також у "Новій пошті" заявили про жалобу за загиблими у неділю, 22 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині в ніч проти 22 жовтня була оголошена повітряна тривога.

Крім того, ми раніше інформували, що ніч проти 22 жовтня у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА та ракетного озброєння.

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