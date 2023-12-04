Всі заходи виконано: Деркач повідомив про ситуацію з розблокування кордону з Польщею

Деркач повідомив, що Україна технічно готова до відкриття нових смуг для порожніх транспортних засобів у системі "єЧерга".

Низку заходів, які мали б фактично задовольнити протестувальників Польщі та зупинити блокування кордону, напрацьовано.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у ефірі телемарафону 4 грудня.

За його словами, Україна виконала заходи стосовно розблокування кордону з Польщею, про які домовлялися під час тристоронніх зустрічей.

"Згідно з останніми домовленостями із Єврокомісією та польським урядом, ми напрацювали низку заходів, які мали б фактично задовольнити протестувальників та зупинити протест. Фактично ці заходи всі виконані", — повідомив Деркач.

За його словами, щодо питання блокади кордону з Польщею вже є зрушення, оскільки було відкрито пункт пропуску "Угринів-Долгобичув".

Деркач повідомив, що Україна технічно готова до відкриття нових смуг для порожніх транспортних засобів у системі "єЧерга", що було обіцяно раніше — це можливо лише у разі відкриття кордону.

Також посадовець додав, що про всі вжиті заходи Україна вже повідомила Польщу та Європейську комісію.

Нагадаємо, Польща вимагає від ЄС відновити дозволи, що обмежують транзит для українських перевізників.

Вранці 4 грудня на кордоні з Польщею почали пропускати одну з категорій вантажівок. ДПСУ повідомили подробиці щодо контрольно-пропускного пункту "Угринів – Долгобичув" у Львівській області і ситуацію з пропусканням порожніх вантажівок.

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