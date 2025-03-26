"Всі живі. Реально диво": Вілкул прокоментував потужну ворожу атаку на Кривий Ріг

"Всі живі, слава Богу. Реально диво", — саме так у ніч на 26 березня 2025 року начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул прокоментував потужну ворожу атаку на Кривий Ріг.

Про це посадовець заявив у повідомленні у соціальних мережах.

"Руйнування значні", — додав він.

Нагадаємо, росіяни минулого разу завдали підступного ракетного удару по Кривому Рогу, 14 березня, атакувавши житловий квартал. Попередньо, окупанти вдарили балістичними ракетами Іскандер-М.

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