"Всі живі. Реально диво": Вілкул прокоментував потужну ворожу атаку на Кривий Ріг

Росіяни завдали масштабного удару по Кривому Рогу.
"Всі живі, слава Богу. Реально диво", — саме так у ніч на 26 березня 2025 року начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул прокоментував потужну ворожу атаку на Кривий Ріг.
Про це посадовець заявив у повідомленні у соціальних мережах.
"Руйнування значні", — додав він.
Нагадаємо, росіяни минулого разу завдали підступного ракетного удару по Кривому Рогу, 14 березня, атакувавши житловий квартал. Попередньо, окупанти вдарили балістичними ракетами Іскандер-М.
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