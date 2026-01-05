ТСН у соціальних мережах

Вся Україна — ракетна небезпека: зафіксовано виліт МіГ-31К у РФ

По всій території України оголошено ракетну небезпеку через виліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет «Кинджал».

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

За повідомленнями моніторингових каналів, існує загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

Громадян закликають негайно пройти до укриттів та перебувати там до офіційного сигналу відбою повітряної тривоги.

