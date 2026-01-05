- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 389
- Час на прочитання
- 1 хв
Вся Україна — ракетна небезпека: зафіксовано виліт МіГ-31К у РФ
По всій території України оголошено ракетну небезпеку через виліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет «Кинджал».
По всій території України оголошено ракетну небезпеку через виліт російського винищувача МіГ-31К.
За повідомленнями моніторингових каналів, існує загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».
Громадян закликають негайно пройти до укриттів та перебувати там до офіційного сигналу відбою повітряної тривоги.