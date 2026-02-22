Вся Україна — ракетна небезпека: зафіксовано зліт МіГ-31К

Повітряна тривога / © із соцмереж

За даними моніторингових каналів, зафіксовано підйом винищувачів МіГ-31К — носіїв аеробалістичних ракет «Кинджал».

Наразі в небі перебувають чотири МіГ-31К.

Також повідомляється про загрозу застосування далекобійної балістичної ракети «Орєшнік» з полігону Капустін Яр у РФ. Йдеться про можливий пуск або імітацію пуску ракет.

Повітряну тривогу оголошено в усіх областях України.

Громадян закликають негайно пройти до укриттів та залишатися там до офіційного відбою тривоги.

Раніше моніторингові ресурси повідомили про зліт одного стратегічного побомбардувальника Ту-160 з авіабази “Енгельс-2”.