"Всіх не посадиш": скількох колаборантів Криму планує покарати Україна після деокупації

Україна може притягнути до відповідальності близько 10 тисяч колаборантів, які співпрацювали з РФ, але не каратиме "жертв окупації".

Після звільнення Криму Україна може притягнути до відповідальності близько 10 тисяч колаборантів, які співпрацювали з окупантами.

Про це заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, передає Newsweek.

"Багатьох буде притягнуто до відповідальності, але це будуть не мільйони і навіть не сотні тисяч. Це буде, можливо, 10 000 осіб", – заявила вона.

Росіян, які приїхали до Криму після окупації, видворять до РФ

Ташева зазначила, що від 500 000 до 800 000 російських громадян прибули до Криму після 2014 року. Усі росіяни, які в'їхали нелегально, за її словами, будуть піддані "примусовому видворенню".

"Ми говоримо не про депортацію, а про "примусове видворення", яке застосовуватиметься лише до неукраїнців, які нелегально перетнули країну після анексії. Масових депортацій не буде, але ми будемо вирішувати це питання індивідуально", – каже Ташева.

Що буде з громадянами України в Криму

Представниця президента в АР Крим запевнила, що громадяни України, які опинилися в окупації і не співпрацювали з росіянами, будуть вважатися жертвами окупації. Вона запевнила, що влада зробить усе, аби захистити їхні права.

"Можуть бути пом'якшувальні обставини – багато з них стали жертвами російської пропаганди, залякувань і погроз, російської правової системи, і навіть російської культури і мови. Все це потрібно брати до уваги", – пояснила вона.

Проте якщо громадяни України брали участь у незаконній окупації та військових злочинах, скоєних росіянами, їх притягнуть до відповідальності.

Амністія

За словами Ташевої, наразі зарано говорити про амністію.

"Щодо амністії, це насправді не можна обговорювати детально чи серйозно, поки триває гаряча фаза війни. Наших людей щодня вбивають, наші міста обстрілюють – зараз не час і не місце обговорювати будь-яку майбутню амністію злочинців.

Ви не можете амністувати тих, хто брав участь у злочинах проти людяності — це міжнародно прийнятий принцип. Для таких злочинів немає терміну дії. Але ми також розуміємо, що ви не можете покарати всіх, навіть якщо вони, можливо, були змушені якимось чином взаємодіяти з окупаційними адміністраціями", – підсумувала вона.

Раніше Ташева запевняла, що кримчани не чинитимуть збройний спротив ЗСУ під час деокупації півострова.

Нагадаємо, ескомандувач армії США в Європі Бен Годжес розповів, що потрібно Україні для звільнення Криму.

За його словами, ЗСУ ще можуть звільнити півострів до кінця літа, але є "проблема".

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