"Всіх приземлили": ЗСУ під Волновахою знищили вертоліт, який прилетів за збитим пілотом окупантів

Пілот літака встиг втекти, а за ним прийшла допомога.

На Донеччині ЗСУ підбили ворожий літак. Пілоту вдалося врятуватися, але ненадовго.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"За пілотом збитого під Волновахою літака рф на евакуацію прилетів вертоліт Мі-8 окупантів. Їх теж приземлили.Чекаємо ще", - повідомив Геращенко.

Втрати росіян, які воюють проти України:

В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03.

Вони орієнтовно склали:

особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),

танків ‒ 251 од,

бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: