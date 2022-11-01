"Всіх там перерізали, поубивали старих, баб ґвалтували": окупант розповів дружині, як ЗС РФ залишали Лиман

Російський окупант, який вийшов з Лимана після контрнаступу ЗСУ, розповів, як вони вбивали мирне населення.

Російські окупанти, залишаючи Лиман під час контрнаступу ЗСУ, вбивали мирне населення.

Про це свідчить розмова російського окупанта з дружиною, яку оприлюднило ГУР Міноборони.

Окупант перебував у Лимані на Донеччині. Після контрнаступу ЗСУ ЗС РФ змушені були залишити місто, але перед цим вони розправлялися з жінками, чоловіками та старенькими.

"Коли ми відступили з того Лимана, ми всіх там перерізали, цих мужиків. Там всіх поубивали. Старих нах*й. Баб ґвалтували і теж вбивали, різали їх там, бл*дь. Хлопці, яких там покидали, виходили розповідали, як вони там визжали, верещали", - розповів окупант.

Нагадаємо, російський окупант поскаржився матері, що їм навіть їжу не підвозять, а ЗСУ їх накривають так, що вони втікають і гублять чоботи.

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