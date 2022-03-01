"Всіх уже давно втягнули у війну": Зеленський закликав ввести над Україною безпілотну зону

"Всіх уже давно втягнули у війну": Зеленський закликав ввести над Україною безпілотну зону

Росія проводить проти України повномасштабну війну.

Президент України Володимир Зеленський закликав ввести над Україною безпілотну зону, щоб зупинити російські ВПС.

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Про це він сказав 1 березня під час інтерв'ю західним ЗМІ.

"Мова не йде про втягування країн НАТО у війну. Правда, всіх давно втягнули у війну і точно не Україною, а з - Росією йде масштабна війна", - сказав президент.