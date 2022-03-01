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"Всіх уже давно втягнули у війну": Зеленський закликав ввести над Україною безпілотну зону

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"Всіх уже давно втягнули у війну": Зеленський закликав ввести над Україною безпілотну зону

Associated Press

Росія проводить проти України повномасштабну війну.

Президент України Володимир Зеленський закликав ввести над Україною безпілотну зону, щоб зупинити російські ВПС.

Про це він сказав 1 березня під час інтерв'ю західним ЗМІ. 

"Мова не йде про втягування країн НАТО у війну. Правда, всіх давно втягнули у війну і точно не Україною, а з - Росією йде масштабна війна", - сказав президент. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Війна в Україні. Дайджест за 01.03.2022

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