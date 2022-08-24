"Всіх замполітів, замів з тилу повністю роз'їб*ли": окупанти скаржаться на точну роботу ЗСУ (перехоплення)

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат серед особового складу.
Так, нещодавно ЗСУ ліквідували командний пункт 56 бригади ЗС РФ.
Про це свідчить розмова двох окупантів, яку перехопило ГУР Міноборони України.
Так, двоє російських вояків телефоном поділилися один з одним життєвими проблемами.
Вони обговорили удари по Антонівському мосту в Херсонській області України, а також величезні втрати, які командування приховує від росіян.
Так, один з окупантів розповів іншому, що руйнування Антонівського мосту ускладнило росіянам логістику і зараз ним можуть хіба що доправляти поранених з фронту.
Інший окупант запитує, чи не чув він про знищення командного пункту 56 бригади.
"Їхнє управління 56 бригади - там всім п*здець. Там ракета прилетіла, всіх замполітів, замів з тилу, всіх, хто сидів в управлінні... Командний пункт був, їх всіх повністю роз'їб*ли", - ділиться окупант.
Його ж співрозмовника втрати мало турбують, він більше занепокоєний грошовим забезпеченням. Він скаржиться. що пішов воювати тільки через гроші, але їх не отримує.
"По грошах виходить так: якщо живий залишився, то почалися проблеми, розумієш? Я ж пішов тільки заради грошей, бл*дь. А їх ніх*я не дали! Тільки, бл*дь, натерпівся і даремно, розумієш? Тоді треба самоліквідуватися", - сказав окупант.
Як повідомлялося, в Білорусі після нетривалого спаду військової активності знову почали фіксувати військову інтенсивність. За добу, 23 серпня, в країні помітили активність білоруських літаків, рух МАЗів, УАЗів, КамАЗів, Уралів, зафіксували і рух радіостанції.