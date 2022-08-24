"Всіх замполітів, замів з тилу повністю роз'їб*ли": окупанти скаржаться на точну роботу ЗСУ (перехоплення)

Так, нещодавно ЗСУ ліквідували командний пункт 56 бригади ЗС РФ.

Про це свідчить розмова двох окупантів, яку перехопило ГУР Міноборони України.

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Так, двоє російських вояків телефоном поділилися один з одним життєвими проблемами.

Вони обговорили удари по Антонівському мосту в Херсонській області України, а також величезні втрати, які командування приховує від росіян.

Так, один з окупантів розповів іншому, що руйнування Антонівського мосту ускладнило росіянам логістику і зараз ним можуть хіба що доправляти поранених з фронту.

Інший окупант запитує, чи не чув він про знищення командного пункту 56 бригади.

"Їхнє управління 56 бригади - там всім п*здець. Там ракета прилетіла, всіх замполітів, замів з тилу, всіх, хто сидів в управлінні... Командний пункт був, їх всіх повністю роз'їб*ли", - ділиться окупант.

Його ж співрозмовника втрати мало турбують, він більше занепокоєний грошовим забезпеченням. Він скаржиться. що пішов воювати тільки через гроші, але їх не отримує.

"По грошах виходить так: якщо живий залишився, то почалися проблеми, розумієш? Я ж пішов тільки заради грошей, бл*дь. А їх ніх*я не дали! Тільки, бл*дь, натерпівся і даремно, розумієш? Тоді треба самоліквідуватися", - сказав окупант.

Як повідомлялося, в Білорусі після нетривалого спаду військової активності знову почали фіксувати військову інтенсивність. За добу, 23 серпня, в країні помітили активність білоруських літаків, рух МАЗів, УАЗів, КамАЗів, Уралів, зафіксували і рух радіостанції.

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