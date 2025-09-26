Всіх чоловіків 25-60 років без "Резерв+" внесли до "Оберегу": що це означає

Мобілізація. / © ТСН.ua

Реклама

В Україні всіх чоловіків 25-60 років, які не мали "Резерв+" і не ходили до ТЦК, внесли до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг". Тепер їм можуть прийти штрафи.

Про це повідомила "Судово-юридична газета".

Штраф за порушення правил військового обліку для громадян становить від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Реклама

Наразі Міноборони не повідомило, скільки чоловіків досі не перебувають на обліку без законних підстав. Втім, тепер їхні дані внесені до реєстру "Оберіг", а тому кожен з них може чекати на відповідний штраф, а в разі добровільної несплати штрафу – на арешт банківських рахунків.

Зазначається, що до оприлюднення відповідних змін невідомо, яка інформаційна база слугувала основою для перенесення з неї до "Оберегу" даних про чоловіків, які не стоять на обліку.

Зауважимо, Кабмін 25 вересня на засіданні вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який затверджено постановою від 30 грудня 2022 року №1487. Наразі зміни ще не опубліковано, але йдеться зокрема про автоматичне взяття на військовий облік.

Міноборони повідомило, що "усі громадяни України чоловічої статі віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично".

Реклама

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон №3632-ІХ, який передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Він має почати працювати до кінця 2025 року. Головна мета закону — об’єднати інформацію з різних державних баз даних. Зокрема, реєстр буде інтегрований з базою Міністерства внутрішніх справ, реєстром Державної міграційної служби та податковою інформацією.