Які речі варто взяти в рюкзак, якщо бажаєте вступити до лав тероборони / УНІАН

Всім охочим вступити до лав тероборони Києва: опубліковано перелік речей, які взяти в рюкзак

Всім охочим вступити до лав тероборони Києва: опубліковано перелік речей, які взяти в рюкзак

Всім тим, хто має бажання та можливість вступити до лав тероборони Києва в соціальній мережі Facebook опублікували перелік речей, які варто мати з собою в рюкзаку. Читайте далі на ТСН.ua.

В соціальній мережі Facebook опублікували перелік речей, які по можливості потрібно взяти з собою в рюкзак (все повинно поміститися в один). Приблизна вага рюкзака для чоловіка (180 см ростом та 90 кг вагою) буде становити не більше 25 кг. Варто пам’ятати, що надто великий та важкий рюкзак зменшить вашу мобільність.

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Отже, ось речі, які варто взяти з собою:

будь-який документ із фотографією;

спальник;

каремат;

металеві ложка, кружка та миска, ніж;

фляга, пляшка під воду;

запасні: устілки, шнурки;

нитки і голка;

термобілизна;

натільна змінна білизна;

аптечка (турнікет або жгут, бинти, тампони, особисті ліки, які ви приймаєте);

змінне взуття;

предмети особистої гігієни (зубна щітка та паста, станок, мило);

шкарпетки (декілька пар), якщо є, краще трекінгові;

гумові капці;

вологі серветки;

скотч;

рукавиці;

ліхтарик, два набори батарейок;

дощовик;

сміттєві пакети (бажано щільні);

зошит або блокнот, ручка або маркер;

телефон та зарядний пристрій до нього;

сірники (+ захист від вологи), запальничка;

мотузка;

питна вода;

сухий пайок (з розрахунку на три доби) — найкраще підійде калорійна їжа (енергетичні батончики, сухофрукти, шоколад);

газовий пальник (за бажання, необов’язково);

рація.

Що потрібно взяти з амуніції: налокітники і наколінники, спортивний костюм (на зміну для повсякденного носіння), зручне взуття.

Який знадобиться інструмент та девайси: складний ніж, можна взяти швейцарський, повербанк, коротка переноска або трійник.

Опціонально: плитоноска, каска або будь-який захист для голови.