Всю ніч армія РФ масовано била по Україні: Зеленський повідомив про наслідки

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Протягом вчорашнього вечора та ночі 29 березня війська Росії потужно атакувала Україну. Окупанти запустили понад 170 дронів. Ворог здійснив масований удар по Дніпровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“На жаль, є руйнування в кожному регіоні, що був під ударом. Наша незмінна вдячність усім, хто допомагає людям на місцях після таких атак, рятує, надає медичну допомогу, розбирає завали”, - заявив глава держави.

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Він наголосив, що протягом усієї ночі в Дніпрі ліквідовували наслідки атаки РФ. У місті зруйновано та пошкоджено звичайні житлові будинки, готельно-ресторанний комплекс, гаражі, СТО. Президент також додав, що загинуло четверо осіб, а понад 20 - отримали поранення. Серед них вагітна жінка.

“Росія глузує з миротворчих зусиль світу – затягує війну і чинить цей терор, бо досі не відчуває реального тиску. Дипломатія може спрацювати, але підкріплена кроками, які посилюють наших воїнів і позбавляють окупантів ресурсів для війни. Партнери знають, що може допомогти, який саме тиск, і це залежить від Америки, від Європи, від усіх у світі, хто хоче результативної дипломатії”, - наголошує український президент.

Нагадаємо, ввечері 28 березня та цієї ночі армія РФ вдарила по Україні безпілотниками. ППО знищила 94 дрони, а 63 - локаційно втрачено.