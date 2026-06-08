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У Вінниці випускниця Ангеліна Діденко заявила про серйозні технічні проблеми під час складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) та вимагає надати їй право пройти випробування повторно під час додаткової сесії.

Відеозвернення дівчини оприлюднила у соцмережах її мати Вікторія Діденко.

Що трапилося на НМТ у Ангеліни Діденко

Медалістка та переможниця олімпіад із біології та медицини Ангеліна Діденко розповіла, що через технічні проблеми не змогла показати на іспиті 1 червня свої справжні знання. З самого початку тестування у неї не працювала комп’ютерна миша. Інструктори порадили користуватися клавіатурою, але це сильно уповільнило роботу.

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«Коли ти на автоматі намагаєшся прокрутити завдання коліщатком, сторінка летить униз з завданнями. Ти нервуєш і витрачаєш купу часу, щоб просто повернутися до завдань. Таймер при цьому ніхто не зупиняв і додатковий час мені ніхто не давав», — зазначила випускниця.

Окрім цього, за словами абітурієнтки, комп’ютер постійно зависав під час зміни масштабу сторінки на блоці з математики. Також вона додала, що вже після оприлюднення завдань у мережі виявила некоректне відображення інтеграла в одному з питань, через що його неможливо було розв’язати. Через затримки на блок з української мови у неї залишилося лише десять хвилин.

«Я вже не встигала думати, намагалася, щоб навмання проставити відповіді, але система продовжувала зависати. Я не встигла зробити навіть цього. У мене почалась паніка від безсилля, і всю перерву я проплакала в коридорі», — поділилася Ангеліна.

Заява Ангеліни Діденко — що пропонує випускниця

За словами випускниці, наприкінці тестування система зависла під час збереження результатів. Це відбулося в присутності старшої інструкторки, яка згодом написала пояснювальну записку і частково підтвердила слова дівчини.

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«Вона забула про мої сльози та про те, що комп’ютер завис у її ж руках. Але навіть вона офіційно зафіксувала на папері, що я зверталась щодо некоректної роботи мишки і на тесті був збій роботи сервісу — не зберігалися відповіді. І найголовніше — вона прямо написала: я не надала інциденту достатньої уваги», — наголосила учасниця тестування.

Родина Діденко прагне отримати дозвіл на повторне проходження НМТ на справному обладнанні. У відеоролику також міститься субтитр про те, що дівчина готова підтвердити свої слова на детекторі брехні (поліграфі).

Що заявили у регіональному центрі оцінювання якості освіти

Директор ВРЦОЯО Геннадій Кузьменко підтвердив для «Суспільне», що абітурієнтка дійсно витратила більшість часу на математичний блок, залишивши на українську мову близько 10 хвилин. Водночас він зауважив, що техніка перед іспитом пройшла перевірку, а внутрішня система моніторингу не зафіксувала технічних збоїв комп’ютера.

У центрі оцінювання зазначили, що офіційно Ангеліна зверталася лише на початку тесту — щоб налаштувати масштаб екрана. Решта її прохань стосувалися тільки додаткових чернеток.

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Геннадій Кузьменко підкреслив, що остаточний вердикт щодо анулювання наявних балів та допуску абітурієнтки до додаткової сесії ухвалюватиме Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Родина випускниці очікує на офіційну відповідь та наполягає на перескладанні.

НМТ 2026 в Україні — останні новини:

Нагадаємо, урядовці та нардепи розійшлися в поглядах на те, які іспити мають складати випускники. Прем’єрка Свириденко поставила крапку в дискусії про скасування обов’язкової математики на НМТ.

Також абітурієнти, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ) 2026 року, мають можливість скористатися альтернативними варіантами здобуття освіти або зробити перерву в навчанні.

Також в Україні стартувало НМТ, але через постійну загрозу обстрілів організатори пояснили, що робити вступникам у разі повітряної тривоги або нічної атаки. Якщо абітурієнт через це не зміг потрапити на іспит, він має право скласти його під час додаткової сесії.

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