Укрaїнa
2286
1 хв

Всю Україну охопила масштабна повітряна тривога: яка є загроза

Усі області України в червоній зоні через ракетну небезпеку.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Поітряна тривога

Поітряна тривога / © ТСН

Україну у п’ятницю, 3 жовтня, станом на 20:42 охопила масштабна повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з ае „Саваслейка“, = йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч на 3 жовтня Росія здійснила масштабну атаку по енергетичних об’єктах України, застосувавши ракети та дрони. Під ударом опинилися понад десять областей. Внаслідок обстрілів серйозно постраждала газова інфраструктура, а тисячі домогосподарств залишилися без електропостачання напередодні опалювального сезону.

Новина доповнюється
