Всю Україну охопила масштабна повітряна тривога: яка є загроза
Усі області України в червоній зоні через ракетну небезпеку.
Україну у п’ятницю, 3 жовтня, станом на 20:42 охопила масштабна повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.
«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з ае „Саваслейка“, = йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч на 3 жовтня Росія здійснила масштабну атаку по енергетичних об’єктах України, застосувавши ракети та дрони. Під ударом опинилися понад десять областей. Внаслідок обстрілів серйозно постраждала газова інфраструктура, а тисячі домогосподарств залишилися без електропостачання напередодні опалювального сезону.