Укрaїнa
611
Всю Україну охопила повітряна тривога: яка причина

Влада закликає перебувати в безпечних місцях.

Дар'я Щербак
Повітряна тривога

По всій Україні 16 січня оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К.

Про це повідомили у ПС України.

«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К!», — йдеться в повідомленні.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці Кабінет міністрів оновив правила комендантської години, дозволивши регіонам запроваджувати гнучкий режим пересування та роботи бізнесу.

Зміни стали можливими після заяв президента Володимира Зеленського про енергетичні виклики через морози та обстріли.

Йдеться не про повне скасування обмежень, а про пом’якшення правил, зокрема можливість пересування до «Пунктів Незламності» без перепусток і роботу окремих закладів цілодобово за рішенням місцевої влади та Рад оборони.

