Всю Україну охопила повітряна тривога: яка причина

Повітряна тривога

Реклама

По всій Україні 16 січня оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К.

Про це повідомили у ПС України.

«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К!», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Мапа повітряних тривог / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці Кабінет міністрів оновив правила комендантської години, дозволивши регіонам запроваджувати гнучкий режим пересування та роботи бізнесу.

Зміни стали можливими після заяв президента Володимира Зеленського про енергетичні виклики через морози та обстріли.

Йдеться не про повне скасування обмежень, а про пом’якшення правил, зокрема можливість пересування до «Пунктів Незламності» без перепусток і роботу окремих закладів цілодобово за рішенням місцевої влади та Рад оборони.