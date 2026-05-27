Укрaїнa
1241
1 хв

Всю Україну охопила повітряна тривога: яка причина

Влада закликає перебувати в безпечних місцях.

Дар'я Щербак
Тривога / © ТСН

По всій Україні 27 травня оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К.

Про це повідомили у ПС України.

«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йдеться в повідомленні.

МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал».

Тривога в Україні / © Фото з відкритих джерел

Росія обстрілює мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну ударними БпЛА. У кількох регіонах було оголошено повітряну тривогу.

Зранку ПС ЗСУ відзвітували, що вночі противник атакував 163 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами. Протиповітряною обороною було збито/подавлено 150 ворожих БпЛА.

Також, вночі 27 травня РФ масовано вдарила по Чернігову. В обласному центрі серйозні руйнування. Зокрема, окупанти пошкодили підприємства на території міста. Минулося без потерпілих.

