Всю Україну охопила повітряна тривога: яка причина
Влада закликає перебувати в безпечних місцях.
По всій Україні 27 травня оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К.
Про це повідомили у ПС України.
«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йдеться в повідомленні.
МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал».
Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну ударними БпЛА. У кількох регіонах було оголошено повітряну тривогу.
Зранку ПС ЗСУ відзвітували, що вночі противник атакував 163 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами. Протиповітряною обороною було збито/подавлено 150 ворожих БпЛА.
Також, вночі 27 травня РФ масовано вдарила по Чернігову. В обласному центрі серйозні руйнування. Зокрема, окупанти пошкодили підприємства на території міста. Минулося без потерпілих.