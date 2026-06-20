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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
263
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Всю Україну охопила повітряна тривога: яка причина

Влада закликає перебувати в безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

По всій Україні 20 червня оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К.

Про це повідомили у ПС України.

«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йдеться в повідомленні.

МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал».

Мапа повітряних тривог / © Фото з відкритих джерел

Мапа повітряних тривог / © Фото з відкритих джерел

За інформацією моніторингових каналів у повітрі перебуває два борти МіГ-31К.

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Нагадаємо, вдень 20 червня російські війська атакували Суми керованими авіабомбами. Під час повітряної тривоги в місті пролунали потужні вибухи. Інформація щодо наслідків атаки, руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Також, посеред дня 20 червня російські безпілотники також здійснили масовану атаку по Одеській області, де на щастя обійшлося без постраждалих. Зранку ворожий дрон влучив в автозаправну станцію в Білгород-Дністровському районі, спричинивши займання газовозу та загрозу масштабного вибуху.

Пізніше окупанти вдарили безпілотниками по території місцевих транспортного і будівельного підприємств. Внаслідок цих влучань виникла сильна пожежа та зазнали пошкоджень порожні паливні ємності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
263
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