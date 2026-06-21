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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
559
Час на прочитання
1 хв

Всю Україну охопила повітряна тривога: яка загроза

Україну охопила повітряна тривога через зліт МіГ-31К.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © tsn.ua

Всю територію України вдень 21 червня охопила повітряна тривога. Є загроза ракетного удару.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Інформацію підтвердили у ПС.

«Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К!», — повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Інформація оновлюватиметься.

Раніше у Києві та низці областей лунала повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

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Дата публікації
Кількість переглядів
559
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