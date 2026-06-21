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- Укрaїнa
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Всю Україну охопила повітряна тривога: яка загроза
Україну охопила повітряна тривога через зліт МіГ-31К.
Всю територію України вдень 21 червня охопила повітряна тривога. Є загроза ракетного удару.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Інформацію підтвердили у ПС.
«Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К!», — повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Інформація оновлюватиметься.
Раніше у Києві та низці областей лунала повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.
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