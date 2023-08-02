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"Всьо очінь странна": окупант бідкається, що їжі вже не вистачає

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
952
Час на прочитання
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"Всьо очінь странна": окупант бідкається, що їжі вже не вистачає

Скриншот з відео

Окупанти продовжують дивуватися, чому ж керівництву начхати на них.

Так, військовий ворожої армії повідомив, що є серйозна проблема з харчуванням. Сніданок для росіян, які прийшли вбивати українців, вже став розкішшю.

Про це стало відомо з перехоплення, яке опублікувало ГУР МО.

Окупант жаліється, що продуктів не вистачає

Окупант жаліється, що продуктів не вистачає

Що розповів окупант

"Вже продуктів немає, сніданку вже практично не було. Обід – я не знаю", – констатував боєць "другої армії світу".

Як зазначає окупант, з командиром взводу забезпечення говорили телефоном. Але його поставлять лише 10 числа.

"А хто зараз? Зараз вже і полігон не виконує нічого, і ми ж... Все дуже дивно", – бідкається військовий.

Нагадаємо, раніше українська розвідка перехопила розмову окупанта, який поскаржився на зневажливе ставлення керівництва. За його словами, соціальних виплат немає. Висновків жодних не робиться, каже військовий, натомість лунають тільки красиві слова.

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Дата публікації
Перегляди
952
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