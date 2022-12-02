Всього кілька секунд: два прості способи, щоб відрізнити заряджену батарейку від розрядженої

Коли батарейки відпрацювали своє, їх не завжди здають на перероблення, а залишають вдома. Там вони часто переплутуються з новими. В цьому разі буває важко відрізнити заряджену батарейку від розрядженої. Читайте в матеріалі ТСН.ua як це зробити.

Існують два прості способи, які вам точно допоможуть.

Впустіть батарейку з невеликої висоти

Щоб перевірити батарейку і дізнатися, чи є в ній заряд, потрібно всього лише впустити її з невеликої висоти на рівну тверду поверхню. Наприклад, тумбу, стілець, стіл чи підлогу. Важливо запам'ятати одну умову: батарейку потрібно тримати у вертикальному положенні.

Якщо після падіння і вдаряння об поверхню батарейка впаде на бік, а не буде підстрибувати, отже, всередині є заряд і її можна використовувати.

Якщо ж батарейка кілька разів підстрибує перед тим, як приземлитися, можете відносити її на перероблення, адже заряду в ній не залишилося.

Простий спосіб, щоб не вставати

Для цього потрібно просто взяти батарейку, щоб "+" був угорі, а потім впустити її на рівну тверду поверхню (підлогу, столик тощо) з висоти 10 см. Елемент живлення, який не втратив свій заряд, буде розташовуватися вертикально.

Якщо ж батарейка з такої висоти впала на бік, отже, її вже не можна використовувати, адже вона "порожня".

Ще можна зрозуміти, чи батарейка напівпорожня. Якщо вона трішки підстрибнула, отже, її ще можна використовувати певний час.