Як змусити квітнути герань? / © Pexels

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Варто зазначити, що герані не подобається, коли на неї довгий час потрапляють сонячні промені. Також вона погано переносить холод і протяги. Ще один важливий момент — правильний режим поливання. Якщо води надто мало, рослина починає скидати листя, в'янути й сохнути. За переливання страждають корені та стебло, які можуть загнивати.

Звичайно, коли квітка перебуває в такому стані, то чекати на бутони від неї не доводиться. Однак якщо додати до догляду правильне підживлення, можна змусити герань квітнути навіть увесь рік. Що свідчить про те, що рослині потрібні добрива? Припинили з'являтися квітконоси, листя пожовтіло, на краях набуло коричневого відтінку, опадає.

Досвідчені квітникарі радять використовувати для підживлення герані настоянку з йоду. Цей аптечний засіб взагалі варто тримати напохваті всім тим, зто захоплюється городництвом і садівництвом. Його, наприклад, часто застосовують для профілактики фітофторозу.

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Ще один чудовий засіб, який давно зарекомендував себе в боротьбі зі шкідниками, хворобами та нестачею корисних речовин — це перекис водню. Він допомагає стимулювати розвиток рослини, сприяє утворенню зав'язей. А ще йод і перекис водню — потужні антисептики, які за короткий проміжок часу можуть знищити патогенну мікрофлору.

Ці препарати є концентратами, тому їх потрібно правильно розводити перед використанням. В іншому разі квітці можна не лише нашкодити, але й повністю її знищити.

Отже, щоб підживити герань йодом і перекисом водню, треба взяти 1 літр води, 1 краплину йоду, 10 краплин перекису водню. Все ретельно розмішати. Для підживлення однієї рослини знадобиться 100 мл такого добрива.

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