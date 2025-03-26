Всього лише один нюанс — і рис виходить розсипчастим: якою водою заливати страву

Готувати розсипчастий рис буває складно. Але якщо знати один важливий нюанс, тоді ця страва буде виходити завжди. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.

Дуже важливо заливати рис правильною водою і дотримуватися певних пропорцій.

Яку воду вибрати для рису

Вибір води — найголовніший момент, на який потрібно звернути увагу, коли ви збираєтеся варити рис.

Потрібно використовувати проточну воду без домішок або очищену, але таку, щоб вона не могла зіпсувати смак страви. Щоб отримати смачний рис, можна варити його на м'ясному бульйоні (найкраще підходить курячий).

Які пропорції рису й води

Правильні пропорції інгредієнтів — ще один важливий нюанс, який впливає на смак майбутньої страви.

Під час варіння рису рекомендовано дотримуватися таких пропорцій крупи до води: 1:2. Тобто на одну частину рису потрібно брати 2 частини води. Тоді ви точно не помилитеся.

Які приправи додати під час варіння

Звичайно, кожен кулінар сам вирішує, чи додавати під час варіння рису якісь приправи. Але якщо вам потрібно пришвидшити процес, рекомендовано додати у воду трохи яблучного оцту або олії.

Перед початком варіння рис обов'язково промийте. Робити це треба до того часу, поки вода не стане повністю прозорою. Далі перемістіть продукт до каструлі, додайте воду і варіть до готовності.

Існує одна кухарська хитрість, яка допоможе отримати смачний і розсипчастий рис. Спеціалісти радять закладати рис уже в киплячу воду і не перемішувати, а наприкінці додати шматочок вершкового масла.

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