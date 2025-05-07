Всього лише один засіб і будете збирати урожай огірків до пізньої осені: чим підживити кущики

Чим підживити огірки: народні методи / © Pexels

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Такий простий засіб як столовий оцет здатний підвищити врожайність огірків в кілька разів. І досвідчені дачники вже давно використовують його для підживлення кущиків навесні. Завдяки оцту рослина краще засвоює фосфор, кальцій та калій. А ще цей засіб допомагає захистити від кореневих хвороб.

Як приготувати підживлення огірків оцтом

Приготувати розчин для підживлення досить просто. Потрібно всього лише взяти 1 склянку оцту 9% та 10 літрів води. Ретельно розмішати. Поливати огірки рекомендовано під корінь, а ґрунт перед цим потрібно трішки зволожити звичайною водою.

Такий розчин радять готувати і для помідорів. Однак в цьому разі до оцту додатково домішують подрібнену шкаралупу від яєць. Потім підживлення ставлять на 24 години, щоб воно настоялося.

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Після закінчення цього терміну розчин проціджують, розводять у 10 л води і поливають кущики помідорів. Фахівці радять повторити процедуру через два тижні.

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