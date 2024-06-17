Всього по 6-7 годин електрики на день: гендиректор Yasno дав похмурий прогноз на зиму

Він закликав побутових споживачів і бізнес готуватися до значного дефіциту світла і забезпечити себе альтернативними джерелами електрики.

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%. Тому українці потенційно можуть мати електроенергію лише по 6-7 годин на день.

Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.

Коваленко пояснив, що наразі важко робити якісь прогнози на зиму, адже навіть зараз, влітку, незрозуміло, з якою генерацією Україна вийде на опалювальний сезон.

"Ми точно знаємо, що зимовий пік досить великий. Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо дійсно сидіти 6-7 годин зі світлом. Але це треба вже в серпні обговорювати. Тоді буде зрозуміло, які в нас можливості по імпорту і скільки ми встигнемо відновити генерації", – сказав гендиректор Yasno.

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Він закликав побутових споживачів і бізнес готуватися до значного дефіциту електроенергії і забезпечити себе альтернативними джерелами електрики.

"Починаючи від батарей, батарейок різного формату, і закінчуючи генерацією, яка може бути. Якщо є можливість – сонячні панелі, інвертори, батареї, генератори і таке інше", – додав Коваленко.

Також гендиректор Yasno попередив, що в наступні місяць-півтора ситуація з електропостачанням залишатиметься складною.

Раніше в "Укренерго" дали невтішний прогноз на півтора місяці і попередили, що відключення світла стануть тривалішими.

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