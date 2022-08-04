"Всього, що вони зібрали, вистачить десь на тиждень боїв": експерти оцінили перспективи наступу окупантів на півдні

Росіяни в останні тижні стягують свої сили на південь, жертвуючи при цьому широким наступом на сході.

Зараз у Херсонській та Запорізькій областях вже зосереджено близько 30 батальйонних тактичних груп (БТГр), що становить близько 22 тисяч осіб

Навіщо росіяни стягують значне угруповання на південний напрямок і чим для них може закінчитися ця операція розповідає РБК-Україна.

З виходом до берегів Дніпра буде перекрито виходи з Криму

Створених українською армією умов достатньо, щоб окупанти на півдні почали хвилюватися. Адже їхня оборона на півдні побудована за принципом доміно, каже військовий експерт, полковник Сергій Грабський. Він додає, що окупанти ризикують втратити не лише контроль над правим берегом Дніпра, а й сухопутний коридор до Криму.

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"Наприклад, якщо ми просунемося до району Берислава біля берегів Дніпра в Херсонській області, ворожі війська будуть розсічені на два угруповання – умовне криворізьке і херсонське. І обидва вони опиняться в поганому становищі: перше буде фактично заблоковане, друге можна намагатися видавлювати з Херсона", - говорить Грабський.

Експерт говорить, що з виходом до берегів Дніпра буде перекрито виходи з Криму, звідки ворог перекидає підкріплення.

Він уточнив: окупанти можуть спробувати в такому випадку налагодити логістику через Ростов – Маріуполь. Однак це розтягує їхній шлях поставок, він також "прострілюється" нашою артилерією.

Таким чином, проглядається перспектива, що на півдні окупантам доведеться відходити на адміністративні межі Донецької області, це дасть можливість розвинути наступ для деокупації південної частини цього регіону, зокрема і Маріуполя.

"До того ж сам по собі Херсон має для росіян стратегічно важливе значення – це єдиний обласний центр, який їм вдалося захопити з 2014 року. Втрата цього міста може зруйнувати пропагандистські наративи про те, що "спецоперація йде за планом", якими вони годують свою внутрішню аудиторію. Однак ті війська, які росіяни стягують на південь – не схожі на зміцнення оборони і бажання "убезпечити" Херсон. Більшість БТГр, які зараз передислоковані в Херсонську і частково в Запорізьку області – це десантні підрозділи. А вони насамперед призначені для атаки, а не для оборони", - пояснює ексначальник прес-служби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, частину цих військ перекинули зі сходу. Зокрема, з району Ізюма і Лиману, звідки противник збирався розвинути наступ на Слов'янськ.

"Ми не бачимо підстав для паніки, ми відстежуємо дії ворога. Наші сили оборони готові адекватно протидіяти. Ми підтримуємо звернення місцевої влади про те, що необхідна евакуація цивільного населення, щоб не завдавати їм шкоди під час ведення бойових дій. Кожен громадянин повинен розуміти, що якщо нам потрібно звільнити територію, то потрібно бити ворога, а якщо там знаходяться цивільні, яких вони використовують як "живий щит", то це ускладнює нам роботу", – говоритт речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Оперативне командування "Південь" заявило, що противник почав створення ударного угруповання на криворізькому напрямку. Агресор може готувати контрнаступ, щоб вийти на адміністративний кордон Херсонської області.

"У росіян зараз фізично не буде можливості відновити переправу через Дніпро. А для подальшого просування на правобережжі Херсона в бік Миколаєва, Одеси і далі на Молдову, яка також входить в їхні стратегічні завдання, їм потрібен дуже широкий плацдарм. Такий широкий плацдарм може бути забезпечений тільки по запорізькому напрямку", – припустив Грабський.

Однак Запоріжжя – це велике місто, яке, до того ж, тепер добре укріплене. Взяти його штурмом буде досить складно, додав експерт.

"Судячи з того, як вони збирають війська, безумовно, південнобузький напрямок буде головним. Там вони зібрали найбільшу кількість військ, зосередили найбільш боєздатні частини. Всі російські повітряно-десантні війська, які є на території України, зібрані там. А це суто наступальні сили, десантник не може сидіти в окопах і оборонятися як піхота", – говорить військовий експерт Олег Жданов.

Очікування розгрому

Куди б не рушили російські війська, до перспектив їхнього плану є великі питання. Завдяки далекобійній артилерії та системам HIMARS наші захисники утримують на вогневому контролі основні переправи з лівого на правий берег. Це сильно ускладнює перекидання підкріплення і боєприпасів для окупантів.

Жданов вважає, що як тільки противник закінчить перекидання військ на правобережжя, ЗСУ обріжуть їхню логістику і візьмуть під вогневий контроль спішно зведені нові переправи. Без регулярних поставок боєприпасів і палива це угруповання буде приречене.

"Навряд чи вони почнуть 5 серпня, як оголошували раніше, вже прозвучали дати 6-8 серпня. Тобто вони ще вагаються: наступати чи сідати в глуху оборону. Якщо вони таки підуть у наступ, то всього, що вони зібрали, вистачить десь на тиждень боїв. А якщо ще й порушити їм постачання, то може навіть і менше", – уточнив експерт.

Він упевнений, що 22 тисяч бійців, які ворог перекинув на південний фронт, буде недостатньо для масштабного наступу.

"Я думаю, що атака російських солдатів завершиться, так і не розпочавшись, тому що бойова робота українських артилеристів дасть свій результат. Навіть незважаючи на такі ресурси – 30 БТГр – плюс вони продовжують накопичувати там резерви – і Запоріжжя, і Миколаїв, і Кривий Ріг серйозно укріплені. Тому росіяни можуть намагатися що-небудь зробити, але не факт, що їм це вдасться", – уточнив Селезньов.

За результатами цієї битви, судячи з усього, вже вирішуватиметься доля всього українського півдня.

Нагадаємо, що російські окупанти намагалися штурмувати на кількох напрямках на Донеччині. ЗСУ успішно відбили ворожі штурми.

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